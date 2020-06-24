ديالى تعلن انشاء” مصرف البلازما” لاول مرة في العراق

2020/06/24 | 14:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت خلية الازمة الصحية في ديالى، الاربعاء، عن انشاء مصرف البلازما لاول مرة في العراق.وقال عضة خلية الازمة الصحية في ديالى وسام سعدون في حديث لـ/ المعلومة/،ان” البلازما التي يتم التبرع بها من قبل من تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا اصبحت احدى عوامل انقاذ ارواح الحالات الحرجة المصابة بالفيروس مؤكدا بان ديالى […]

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