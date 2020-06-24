وسيلة اعلام إيرانية تتحدث عن أول عملية شارك فيها خليفة المهندس “الخال” بعد تسنم منصبه

2020/06/24 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت قناة العالم الايرانية، اليوم الاربعاء، عن مشاركة خليفة ابو مهدي المهندس، عبد العزيز (أبو فدك المحمداوي) والمعروف بـ”الخال” بحسب المصادر المقربة من الحشد، بعملية أبطال العراق الثالث التي انطلقت قبل يومين لملاحقة عناصر داعش ، كأول عملية له بعد تسنمه منصبه.ونشرت العالم، تقريرًا مصورًا تابعته “يس عراق” اظهرت مشاركة […]

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