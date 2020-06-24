عاصفة مطريّة تودي بحياة شاب سوري في إسطنبول 

2020/06/24 | 14:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة إسطنبول التركيّة عاصفة مطرية قوية أمس الثلاثاء، فيما أعلنت السلطات التركية مصرع شاب سوري جراء السيول، وإنقاذ ثلاثة أطفال سوريين حاصرتهم المياه في أحد المنازل.ولقي الشاب السوري حتفه بعد أن حاصرته المياه…

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