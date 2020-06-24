واشنطن: بشار الأسد هو من أفقد الليرة السورية قيمتها

2020/06/24 | 14:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، #جيمس_جيفري، على أن الرئيس السوري “#بشار_الأسد” وراء انهيار #الليرة_السورية، لافتاً إلى أن قانون “#قيصر” لا يهدف هدم #الاقتصاد السوري.وأضاف جيفري في كلمة خلال ندوة في معهد الشرق الأوسط…

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