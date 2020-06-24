الانبار تؤكد حاجتها لـ 40 مليار دينار لإعادة اعمار وتأهيل الجسور المتضررة

2020/06/24 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الاربعاء، حاجة المحافظة لتخصيصات مالية تصل الى 40 مليار دينار لإعادة اعمار وتأهيل الجسور العابرة للسكك الحديد غربي الانبار .وقال الجنابي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية بحاجة الى تخصيصات مالية لإعادة اعمار وأتهيل اكثر من 20 جسر متضرر جراء […]

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