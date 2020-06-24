بدء انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لـ”الاقتراض”

2020/06/24 | 14:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الـــدورة النيابيـــة الرابعـة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني رئـيـس مـجـلـس الـنـواب الـسـيـد مـحـمـد الـحـلـبـوسـي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٦) الاربعاء ٢٤ / حزيران / ٢٠٢٠ عدد الحضور ١٦٨ نائباً

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