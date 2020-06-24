صحة أربيل: الاستعانة الأقسام الداخلية لحجر المصابين بـ”كورونا”

2020/06/24 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة أربيل، يوم الاربعاء، عن اللجوء إلى الأقسام الداخلية لحجر المصابين بفيروس كورونا بعد ازدياد أعداد الإصابات.وقال الدكتور بژار موسى المتحدث باسم صحة اربيل ، إن “384 مصابا بفيروس كورونا يرقدون حاليا في مستشفيات المدينة “، موضحا أن “اغلبهم اوضاعهم مستقرة”.وأصاف “لكن لزيادة الحالات، سنضطر بدءا من يوم غد باستخدام القسم الداخلي […]

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