الحلبوسي يفتتح أعمال الجلسة السادسة للبرلمان بحضور 168 نائباً

2020/06/24 | 14:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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