2020/06/24 | 14:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة فحص 500 مشتبه بإصابته بكورونا بالمثنى بعد تلف عيانتهم في مختبر الصحة العامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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