ارسنال يمدد عقود أربعة لاعبين

2020/06/24 | 14:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي آرسنال المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تمديد عقود 4 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم، الأربعاء.وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، ان “إدارة النادي توصلت لاتفاق مع 4 لاعبين على رأسهم ديفيد لويز حتى نهاية الموسم الحالي 2019/2020”.وأضاف ان “آرسنال حصل على موافقة الثلاثي داني سيبايوس،

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