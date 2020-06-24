2020/06/24 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، لوزير الخارجية الأردني ضرورة تبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا.وذكر بيان رئاسي، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي”.وأشار رئيس الجمهورية إلى “أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية بين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء برهم صالح بوزير الخارجية الاردني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء برهم صالح بوزير الخارجية الاردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).