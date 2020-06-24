صالح يستقبل وزير الخارجية الأردني ويؤكد ضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين

2020/06/24 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء (24 حزيران 2020)، خلال استقباله وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أهمية تعزيز المشتركات والروابط بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل ، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي".

واضاف البيان أن "رئيس الجمهورية اشار إلى أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية بين البلدين الشقيقين"، معرباً عن "تطلع العراق إلى بناء علاقات متطورة من خلال رفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة".

وشدد صالح "على ضرورة توحيد الجهود والعمل جنباً إلى جنب وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا وتجاوز آثارها على الصعيدين الصحي والاقتصادي".

بدوره اكد وزير الخارجية عزم "بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار والرفاه".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء جرى خلاله بحث الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتنسيق المواقف بين البلدين من أجل تخفيف حدة الأزمات في المنطقة".

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