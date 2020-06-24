البدر: الأطباء الذين أكدوا توصلهم لعلاج في العراق لم يقدموا الى الوزارة ما يثبت صحة كلامهم

2020/06/24 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، عن الموقف النهائي من مسألة توصل اطباء عراقيين إلى علاج لفيروس كورونا، فيما أشار إلى أن معمل ادوية سامراء لم يقدم أية مبادرة لتصنيع علاج “افيفافير’’ الذي أعلنت روسيا نجاحه في علاج الوباء.

وقال البدر في تصريح إن الأطباء الذين أكدوا توصلهم لعلاج عبر احدى الفضائيات لم يقدموا ما يثبت ذلك ولا صحة لتجربتهم العلاج في احدى مستشفيات دائرة صحة الكرخ ولا صحة لصدور قرار من وزير الصحة بمعاقبتهم، مبينا أن اكتشاف علاج يحتاج الى تجارب ومراحل.

وأعرب البدر عن استغرابه من تصريحات بعض النواب بمنح حق تصنيع العلاج الروسي لشركة خاصة وعدم منحه لمعمل ادوية سامراء، مشيرا الى ان معمل سامراء التابع لوزارة الصناعة لم يقدم اية مبادرة لتصنيع العلاج ولو قدم عرضاً سيتم الموافقة عليه، لافتا الى أن احدى شركات القطاع الخاص عرضت تصنيع العلاج وفق المواصفات العالمية وستتم اعتماده كعلاج تجريبي، مضيفا أنه لم يتم منح أي اموال الى الشركة التي ستعمل على تصنيع العلاج.

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