اكتشاف ست إصابات بفيروس كورونا في الدوري المصري الممتاز

2020/06/24 | 14:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أسفرت نتيجة المسحات التي خضع لها اللاعبون والعاملون في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الاثنين، عن ظهور ست حالات إيجابية لفيروس كورونا.وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد سلطان، عن ظهور ست حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد”.وأضاف: “وذلك […]

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