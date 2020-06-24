وزارة الصحة تطلق التعيينات للملاكات الطبية وتنشر استمارة التقديم

2020/06/24 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلان هام ( فتح استمارة التعيينات المركزية) من أجل رفد مؤسساتنا الصحية بالملاكات الطبية والصحية والتمريضية واستنادا الى قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ ، تُعلن وزارة الصحة – دائرة التخطيط وتنمية الموارد عن أطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ […]

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