2020/06/24 | 14:54 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد أعلان هام ( فتح استمارة التعيينات المركزية) من أجل رفد مؤسساتنا الصحية بالملاكات الطبية والصحية والتمريضية واستنادا الى قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ ، تُعلن وزارة الصحة – دائرة التخطيط وتنمية الموارد عن أطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تطلق التعيينات للملاكات الطبية وتنشر استمارة التقديم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تطلق التعيينات للملاكات الطبية وتنشر استمارة التقديم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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