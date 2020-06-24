برهم صالح يؤكد ضرورة توحيد الجهود وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن

2020/06/24 | 14:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد رئيس الجمهورية برهم صالح سعي العراق إلى بناء علاقات متطورة مع الأردن من خلال رفع مستوى التعاون معها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، مشيرا الى أهمية تعزيز المشتركات والروابط بين البلدين.وقالت الرئاسة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء “استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم في قصر بغداد وزير الخارجية وشؤون […]

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