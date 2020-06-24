2020/06/24 | 14:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأزمات، عادة ما تؤثر الشخصيات المعروفة في مجتمعات البلدان على تصرّفات الفئات التي تنتمي للمجتمع ذاته، فتراها؛ لتأثرها بشخصية ما تصحّح تصرفاتها لا إرادياً.عند الأزمات أيضاً، ينطبق قول الشاعر #أحمد_شوقي: «تغطي الشهرة على…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أحمد راضي”.. رحيلٌ بفَوزَين: “كورونا” والطائفية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أحمد راضي”.. رحيلٌ بفَوزَين: “كورونا” والطائفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).