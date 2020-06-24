عبد القادر صبرا… لاعب اقتصادي سياسي على حبال تركيا وسوريا

2020/06/24 | 14:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_القادر_صبرا أحد حيتان #الاقتصاد السوري، ويعتبر من أهم العاملين بالنقل #البحري في البلاد، لعب دوراً في تنظيم هذا القطاع من خلال الدفع لتأسيس غرفة الملاحة السورية، وساهم بتطور العلاقات السورية التركية، كما ترأس مجلس رجال…

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