ضحايا بتفجير وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي

2020/06/24 | 14:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة ظهر اليوم الأربعاء في مدينة #عفرين بريف حلب الشمالي.وأفادت مصادر محليّة لموقع الحل بأن عبوة ناسفة كانت مزروعة في درّاجة ناريّة انفجرت ظهر اليوم في…

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