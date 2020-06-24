ترامب: لا أحبّ الأكراد الجبناء !

2020/06/24 | 14:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز جون بولتون مكانه في البيت الأبيض، مستشاراً ثالثاً للأمن القومي في عهد ترامب.وقتها، أي في نيسان/ أبريل 2018، تصدّر الملف السوري جدول أعمال السياس...

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