الحلبوسي يفتتح جدول اعمال جلسة التصويت على قانون الاقتراض

2020/06/24 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، جلسة التصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

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