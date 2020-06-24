2020/06/24 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، على أهمية تعزيز الروابط المشتركة بين العراق والأردن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز الروابط المشتركة بين العراق والأردن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز الروابط المشتركة بين العراق والأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).