رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية تعزيز المشتركات والروابط مع الأردن

2020/06/24 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، سعي العراق إلى بناء علاقات متطورة مع الأردن من خلال رفع مستوى التعاون معها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، مشيرا الى أهمية تعزيز المشتركات والروابط بين البلدين.

وقالت الرئاسة ببيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء 24-6-2020 في قصر بغداد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتنسيق المواقف بين البلدين من أجل تخفيف حدة الأزمات في المنطقة".

وأشار صالح، بحسب البيان، الى "إلى أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلع العراق إلى بناء علاقات متطورة من خلال رفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة".وشدد صالح، "على ضرورة توحيد الجهود والعمل جنباً إلى جنب وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا وتجاوز آثارها على الصعيدين الصحي والاقتصادي".

بدوره، اكد "نقل وزير الخارجية "عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار والرفاه".

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