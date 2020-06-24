سائرون يصدر بياناً بذكرى اغتيال الشهيد الصدر

2020/06/24 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تحالف سائرون، اليوم الأربعاء، بياناً بذكرى اغتيال الشهيد الصدر.

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