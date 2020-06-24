مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي

2020/06/24 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

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