بالوثيقة.. نص مشروع قانون الاقراض الذي صوّت عليه البرلمان اليوم

2020/06/24 | 15:31 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، بالوثيقة، نص مشروع قانون الاقتراض الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء.

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