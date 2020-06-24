2020/06/24 | 15:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاجئون من الروهينغا يروون الفظائع التي عاشوها خلال رحلتهم إلى ماليزيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاجئون من الروهينغا يروون الفظائع التي عاشوها خلال رحلتهم إلى ماليزيا ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاجئون من الروهينغا يروون الفظائع التي عاشوها خلال رحلتهم إلى ماليزيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).