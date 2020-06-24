خلية أزمة البصرة تقرر غلق الأفران والمخابز عند الساعة الـ12 ظهرا

2020/06/24 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت القوات الأمنية في البصرة بغلق الأفران والمخابز عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بعد قرار خلية الأزمة الذي جاء مع فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة بعد زيادة الإصابات وتحذيرات من انهيار المنظومة الصحية.وقال مقرر خلية الأزمة في البصرة عقيل الفريجي في تصريح إن الخلية عازمة وباشرت بتنفيذ قرار الحظر منذ يوم أمس وبشكل […]

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