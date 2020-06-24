2020/06/24 | 15:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اربيل أكد مدير عام ديوان وزارة الصحة في إقليم كردستان خالص قادر، الأربعاء 2020/6/24، تقديم طلب من الوزارة إلى وزارة الداخلية في الإقليم، من أجل إعادة فرض حظر التجوال.وقال قادر إن “الوضع خطير جداً ونمر بمرحلة سيئة ونخشى الدخول بالمرحلة الأسوأ من ذلك بسبب تزايد الوفيات والإصابات دون وجود قدرة على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديوان وزارة صحة الإقليم: الوضع خطير جدا ونمر بمرحلة سيئة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديوان وزارة صحة الإقليم: الوضع خطير جدا ونمر بمرحلة سيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).