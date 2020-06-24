حكم عراقي يوضح التعديل الجديد لـ”فيفا” بشان ركلات الجزاء

2020/06/24 | 15:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف الحكم الدولي العراقي رعد سليم، عن تعديل جديد اجراه الاتحاد الدولي للعبة يخص ركلات الجزاء.وقال سليم لـ /المعلومة/ إن “الاتحاد الدولي لكرة القدم، اجرى تعديلاً على قانون ركلات الجزاء وسيتم تطبيقه في العراق والعالم بعد الأول من شهر تموز المقبل”.وأضاف ان “المقترح ينص على ان اللاعب الذي يتحصل على البطاقات […]

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