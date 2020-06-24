وزير الصحة: أغلب الاصابات بكورونا كانت بدون أعراض .. وبدئنا بدراسة العلاج الروسي

2020/06/24 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد وزير الصحة حسن التميمي أن أغلب حالات الإصابة المسجلة بفايروس كورونا كانت بدون أعراض، وفيما بين أن اللجان الاستشارية بدأت بدراسة معلومات بشأن العلاج الروسي، فيما أشار إلى أنه وجه باستحداث مراكز مخصصة لمواجهة الفايروس.وقال التميمي في مؤتمر صحفي بحضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت وممثل منظمة الصحة العالمية في […]

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