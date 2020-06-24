اصابة مسؤولان في محافظة السليمانية بـ”كورونا”

2020/06/24 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب، الأربعاء، مسؤولان في محافظة السليمانية بفيروس كورونا، مع تسجيل 4 حالات وفاة جديدة. وذكر المصدر، في حديث صحفي إن “الفحوصات المختبرية اظهرت إصابة قائممقام مدينة السليمانية آوات محمد بفيروس كورونا. واضاف المصدر أن “الفحوصات المختبرية أظهرت أيضاً اصابة المتحدث الرسمي باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي بفيروس كورونا”، موضحاً ان “المحافظة سجلت اليوم 4 حالات […]

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