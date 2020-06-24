تفاصيل “صادمة” تقشعر لها الأبدان.. جريمة قتل بطلها عراقي في مصر والضحية زوجته المصرية: اتفق مع صديقه على اغتصابها!

2020/06/24 | 15:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تداولت وسائل الاعلام المصرية، قضية مفجعة هزت الرأي العام المصري، بطلها عراقي يعيش في مصر اتفق مع عامل معه على اغتصاب زوجته ليتسنى له قتلها بمبرر يعفيه من العقوبة، قبل ان يقوم صديقه هو بقتلها واغتصابها!.وقال موقع اليوم السابق المصري في تقرير تابعته “يس عراق”، أن شابا يدعى حسين أحمد الشحات […]

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