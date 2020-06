ثلاث قواعد اساسية لتأمين حسابك في واتساب

2020/06/24 | 15:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة شدد مركز الاعلام الرقمي DMC على ضرورة قيام مستخدمي الواتساب باجراءات معينة لمنع اي محاولة لقرصنة الحساب.واوضح المركز ان القواعد الثلاث الرئيسة التي يوصي بها فريق مركز الاعلام الرقمي ستضمن للمستخدم محافظته على حسابه من المتسللين ومن يهدفون للاستيلاء عليه.وبين المركز ان القاعدة الاولى هي المصادقة الثنائية التي يتم تفعيلها من خلال ال setting ثم Account ثم Two -step Verification حيث سيتم ربط الواتساب بكود PIN معين يمنع الاستفادة من الرقم الهاتفي في الواتساب مرة اخرى الا باستخدام هذا الكود، بالاضافة للكود الذي يصل في العادة عبر رسائل الـSMS.واضاف المركز ان القاعدة الثانية هي ضرورة عدم تحميل اي ملف او لنك يصل للشخص بدون معرفة مصدره او طبيعة اللنك المرسل.واكد المركز ان القاعدة الثالثة هي الغاء خيار تحميل الملفات التلقائي من الواتساب، من خلال الذهاب لخيار setting ثم Data and storage Usage وجعل كل الخيارت off .

