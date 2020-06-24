2020/06/24 | 15:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية أعلنت الحكومة المحلية في مدينة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن إصابة قائممقام السليمانية بفايروس كورونا المستجد.وقالت القائممقامية في بيان مقتضب، ان "القائممقام آوات محمد ،أصيب بفايروس كورونا المستجد".وأضافت، ان "نتائج فحوصات التي أجراها آوات محمد اظهرت اصابته بالفايروس، وان حالته الصحية مستقرة وهو تحت الرعاية الطبية".

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