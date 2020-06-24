الحلبوسي يؤكد ضرورة التزام الكاظمي بوعوده خلال جلسة التصويت على الكابينة

2020/06/24 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء (23 حزيران 2020)، على ضرورة التزام رئيس مجلس الوزراء، بالبرنامج الحكومي ووعوده خلال جلسة التصويت على الكابينة الوزراية.

وقال الحلبوسي، خلال جلسة التصويت على قانون الاقتراض، إنه "على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الالتزام بالبرنامج الحكومي والوعود التي أطلقها خلال التصويت على الكابينة الوزارية".

يتبع .



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بيان رسمي

صوت مجلس النواب في جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة ‏التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏السيد ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏يوم ‏الاربعاء ‏&

بغداد اليوم-بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الأربعاء (24 حزيران 2020)، نص قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، والذي صوت عليه مجلس النواب اليوم في جلسته.

وتضمن النص بحسب الوثائق الصادرة من الدائرة الإعلامية ل

بغداد اليوم – بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي، الأربعاء (24 حزيران 2020)، رفع جلسته إلى إشعار أخر.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان موجز، أن "مجلس النواب بعد ان صوت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي رفع جلسته إلى إشعار آخر&quo

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