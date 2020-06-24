تفاصيل جلسة البرلمان التي صوت فيها على قانون الاقتراض

2020/06/24 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صوت مجلس النواب في جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة ‏التشريعية الثانية من ‏الفصل &rlm...





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