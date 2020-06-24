الكشف عن ملابسات جريمة قتل امرأة والقبض على الجناة جنوبي بغداد

2020/06/24 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأربعاء (24 حزيران 2020)، عن ملابسات حادث قتل امرأة جنوبي العاصمة...





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