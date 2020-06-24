طيران الامارات تستأنف رحلاتها نحو 10 مدن خلال شهر تموز القادم

2020/06/24 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة طيران الإمارات، إنها ستستأنف خلال الشهر المقبل، خدماتها لنقل الركاب إلى 10 وجهات جديدة، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 50 وجهة ضمن شبكتها.ويأتي ذلك بعد صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين، إلى الخارج وبدء حركة السياحة الدولية.وذكرت الشركة، خلال لقاء عن بعد، أنها ستبدأ تشغيل طائرات “إيه 380” العملاقة، إلى الوجهات […]

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