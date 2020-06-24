في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال (3) - فهد سليمان

2020/06/24 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_سليمان (5)منظمة التحرير الفلسطينية[■ الوضع الفلسطيني في حالته الراهنة قادر على رفع تحديات انتقال الإستعمار الإستيطاني إلى مرحلة الضم، مستنداً إلى قرار 19/5، والإجماع الوطني عليه.



غير أنه من الصعب أن يأخذ هذا القرار في التطبيق مداه كاملاً، مالم يتمركز في صلب استراتيجية مواجهة، يحملها نظام سياسي بمستوى النهوض بأعبائها، الأمر الذي لا ينطبق تماماً على حالنا.



إن معاينة متأنية لحال النظام السياسي ......





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