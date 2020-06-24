فيلم -المحطة الأخيرة-: الأيام الأخيرة لتولستوي وحقيقة الحركة التولستوية - كلكامش نبيل

2020/06/24 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل في فترة الثانوية، كنتُ أقرأ قصصا قصيرة لتولستوي بالعربية والإنجليزية وقرأت رائعتيه "آنا كارنينا" و"الحرب والسلام"، ولذلك سعدتُ جدّا بالعثور على فيلم عن حياة تولستوي بعنوان "المحطة الأخيرة" واخترته ليكون فيلم سهرة الليلة الماضية.



الفيلم من إخراج الأميركي مايكل هوفمان عام 2009 وبطولة الاسكتلندي جيمس مكافوي (بدور السكرتير الشاب فالنتين بولغاكوف) وكريستوفر بلامر (بدور ليف تولستوي) وهيلين ميرين (بدور ص ......





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