ازمة ذي قار تهاجم وزارة الصحة : لم تقدم لنا اي دعم في مواجهة فيروس كورونا

2020/06/24 | 15:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أتهم رئيس خلية أزمة ذي قار ناظم الوائلي، وزارة الصحة بـ"الإخفاق في دعم المحافظة في مواجهة وباء كورونا".وقال الوائلي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى ديوان المحافظة، ان "وزارة الصحة لم تقدم للمحافظة بأي دعم يمكن ان يساهم في حل مشكلة الوباء، لاسيما وان ذي قار لها خصوصية بسبب وضعها الامني والاقتصادي والصحي فهي بحاجة الى الاموال والادوية اللازمة لمواجهة وباء كورونا".وتابع، ان "الوضع الحالي لازال تحت السيطرة، وما يحصل داخل مستشفى الحسين ع ، من مشاكل هو نتيجة لوجود عدد من مرافقي المرضى فوق الحد المسموح به، كاشفا عن توجيه قيادة الشرطة بضرورة التدخل لإيقاف هذه الفوضى ومساعدة المؤسسات الصحية في بسط النظام داخل المستشفى".بدوره قال مدير عام الصحة الدكتور عبد الحسين الجابري ان مشكلة الاوكسجين التي حصلت يوم امس في مستشفى الحسين كانت بسبب وصول نصف الكمية المتفق عليها مع وزارة الصناعة، فضلا عن تدخل مرافقي المرضى الذي تسبب بتفاقم المشاكل".ولفت، الى ان "الاوكسجين لم ينفذ وانما يكون اما عن طريق المنظومة التي تضخ الى جميع طوابق المستشفى او من خلال الاسطوانات،" مؤكدا ان "تدخل المرافقين مع المرضى وتجميع عدة اسطوانات قرب المريض يسبب هذا الارباك".وبخصوص السعة السريرية الخاصة بردهات العزل بيّن الجابري، ان "هناك عدة مستشفيات ميدانية سيتم افتتاحها خلال الاسبوع المقبل منها مستشفى العتبة الحسينية سعة 100 سرير، وآخر كرفاني داخل مستشفى الحسين، ومستشفى في سوق الشيوخ سعة 50 سرير ومستشفى اخر سينشأ في شمال المحافظة.

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