البورصة العراقية تواصل مكاسبها في اخر جلسة من الأسبوع الحالي

2020/06/24 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

واصلت البورصة العراقية اليوم الأربعاء، مكاسبها في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الحالي، اذ اغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.65٪ نتيجة التطمينات التي تلقاها المستثمرين من الحكومة العراقية بتسهيل البيئة الاستثمارية عبر خفض نسب الفائدة على القروض وكذلك هيكلة القطاعين المالي والاستثماري.





وابرمت في جلسة اليوم الأربعاء، 322 صفقة على اسهم 25 شركة اذ بلغت عدد الأسهم المتداولة 645.1 مليون سهم بقيمة 593.1 مليون دينار، وارتفع المؤشر العام ليغلق عند النقطة 435.26.





وواصل سهم اسيا سيل لليوم الثاني على التوالي هبوطه، بالرغم من قرب انعقاد اجتماع الهيئة العامة، اذ قررت البورصة إيقاف التداول عليه يوم 5 تموز المقبل.



بينما ارتفعت اسهم مصرف المتحد بنسبة 16.67٪ بعد ان شهدت الجلسة الماضية خسائر كبيرة للسهم.





وارتفعت اسهم 5 شركات ابرزها السجاد والمفروشات بنسبة 5.81٪ ومصرف بغداد بنسبة 3.13٪ ومصرف المنصور بنسبة 1.79٪ وشركة بغداد للمشروبات الغازية بنسبة 1.62٪، بينما سجلت اسهم 7 شركات خسائر ابرزها الموصل لمدن الألعاب بنسبة 5٪ والخياطة الحديثة بنسبة 4.92٪ والمنصور الدوائية بنسبة 1.54٪ وفندق السدير بنسبة 1.41٪.





وخلال جلسة اليوم قفزت استثمارات الأجانب إلى الضعف بالمقارنة مع جلسة يوم امس، اذ بلغت الأسهم المشترات اكثر من 250 مليون سهم وهي تشكل نحو 39٪ من اجمالي الأسهم المتداولة اليوم، بقيمة اكثر من 93 مليون دينار، بينما قام المستثمرون ببيع اسهم 3 شركات هي بغداد واسيا سيل والمصرف الأهلي العراقي اذ بلغت مجموع الأسهم المباعة 26 مليون سهم بقيمة 81.9 مليون دينار.





وقررت البورصة اطلاق اسهم مصرف الثقة الدولي يوم الاحد المقبل بعد اجتماع الهيئة العامة والمصادقة على الحسابات الختامية لعام 2019.





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