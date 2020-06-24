خلاصة المرحلة الثالثة لعملية أبطال العراق.. النتائج والخسائر

2020/06/24 | 16:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت قيادة العمليات المشتركة، خلاصة عمليات أبطال العراق / المرحلة الثالثة التي انطلقت صباح الإثنين الماضي.

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