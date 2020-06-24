2020/06/24 | 16:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قد يكون "أندرويد" نظام التشغيل الأكثر شيوعا على هذا الكوكب، إلا أن هناك مشكلة مدمرة لا يبدو أن جوجل قادرة على إصلاحها حاليا، وبالطبع مع وجود مليارات المستخدمين وحصة سوقية تبلغ 72%، لا يمكن إنكار أهمية نظام التشغيل "أندرويد" حول العالم، وفى ظل وجود عدد كبير من الشركات المصنعة المختلفة للأجهزة الذكية، التى تعمل بنظام "أندرويد"، ليس من الصعب معرفة سبب استمرار نظام تشغيل جوجل فى الأداء بشكل جيد.

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