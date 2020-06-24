تياجو يصدم بايرن ميونخ بقرار مفاجئ

2020/06/24 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاجأ الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ، إدارة النادي البافاري بقرار غير متوقع، وفق ما أكدته تقارير صحفية ألمانية اليوم الأربعاء.

ويرتبط ألكانتارا بعقد مع بايرن حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، فإن بايرن كان يهدف لتجديد عقد تياجو، كحال باقي العناصر الأساسية في الفريق، مثل توماس مولر ومانويل نوير وألفونسو ديفيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن قدم عرضه إلى تياجو وتم الاتفاق على كل شيء في 4 مايو/ أيار الماضي، لكن بعد ذلك قرر اللاعب الإسباني التراجع.

ويبدو أن تياجو الذي انضم إلى بايرن في صيف 2013، يرى أن الوقت قد حان لخوض تجربة جديدة، مع اهتمام ليفربول بخدماته، في الوقت الذي لم يتم استبعاد فكرة عودته إلى إسبانيا من بوابة فريقه السابق برشلونة.

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