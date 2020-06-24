الحكومة السورية تدعم التصدير بنسبة من قيمة الإنتاج وتكاليف الشحن

2020/06/24 | 16:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة #الاقتصاد في الحكومة السورية، البدء بتحمل نسبة من قيمة #الصادرات، ومن تكاليف شحن صادرات الإنتاج #الصناعي والزراعي #السوري.وقال وزير #الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية “محمد سامر خليل” إنه بالنسبة لبرنامج “دعم…

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