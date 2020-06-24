2020/06/24 | 16:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… صوت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.وقال مصدر برلماني للـ(المستقلة)… اليوم الاربعاء ان “مجلس النواب صوت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020”.وعقد البرلمان جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليعقد في وقت لاحق جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 168 نائباً.وقررت رئاسة مجلس النواب رفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ويرفع جلسته) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ويرفع جلسته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).