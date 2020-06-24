تحول مفاجئ ثان خلال يوم بين الكوريتين

2020/06/24 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت وكالة “يونهاب” أن منافذ إعلامية كورية شمالية سحبت عشرات المقالات التي تنتقد كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن قرر زعيم البلاد كيم جونغ أون أمس تعليق خطة العمل العسكري ضد الجنوب.وأكدت وزارة الوحدة الجنوبية أن موقع “جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية اليوم” وموقع “ميريه” سحبا عشرات القصص والمقالات التي تنتقد كوريا الجنوبية على […]

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