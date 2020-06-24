مسؤول أمريكي: أمتنا ركعت بسبب فيروس واحد صغير

2020/06/24 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن جائحة مرض “كوفيد 19” تسببت في “ركوع هذه الأمة”.ووفقًا لشبكة “سي إن إن” أضاف ريدفيلد خلال جلسة استماع للجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، إن بلاده ستنفق على الأرجح نحو 7 تريليونات دولار “بسبب فيروس واحد صغير”، مضيفًا: […]

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